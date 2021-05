¿La gente se acuerda del 15-M? Salimos a la calle para hacer la prueba

El HuffPost ha salido a la calle en Madrid, en las zonas de Puente de Vallecas y Pacífico, para preguntar a la gente cómo recuerda el 15-M. El hecho de que estuviera protagonizado por jóvenes se nota todavía hoy, y la edad es, en general, el factor diferencial en estos recuerdos: las personas mayores de 50 o no se acuerdan o no tienen una buena imagen del movimiento. Todo esto, pese a que en junio de 2011, el 66% de la población española declaraba sentir simpatía hacia el 15-M y entre 6 y 8,5 millones de españoles participaron de alguna manera en las protestas, según una encuesta de Ipsos Public Affairs.

Sheila, de 33 años, fue parte del movimiento, y no puede verlo de forma más distinta. “Yo creía que íbamos a cambiar el mundo”, reconoce. Luego, cuando vio que no era así, se quedó “muy triste”.

“Estuvimos un mes en la Puerta del Sol; de ahí, nos fuimos a Rivas, donde hubo una acampada itinerante; de ahí, siguió habiendo acampadas, pero ya había mucho acoso policial, mucha gente llamándonos ‘hippies’. Yo no lo veía así, pero también entiendo que la gente se aburriera de ver las tiendas de campaña”, comenta.

Pese a la decepción final, Sheila cree que surgieron “un montón de luchas que a día de hoy todavía siguen en pie: la PAH [Plataforma de Afectados por la Hipoteca], la Ingobernable, o incluso Podemos”, enumera. “Yo sigo metida en movimientos sociales, y a lo mejor si no fuera por el 15-M no estaría ahí”, cuenta. De hecho, Sheila pide no salir a cámara porque sigue muy metida en el activismo y no quiere que la “fichen”.

“Para poder cambiar la política de este país vino bien, aunque ahora haya vuelto a salir el PP, no lo tengamos en cuenta, por favor”, pide entre risas la chica, pues la entrevista se hace justo un día después de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid. “Hay luchas día a día, más allá del día que hay que ir a las urnas”, asegura. “Aunque no hubiera ido a votar, yo cada día estoy luchando”.