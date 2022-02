La geografía del alma.

En el baúl de los recuerdos

Sin embargo, no todos los olores son almacenados en nuestra memoria a largo plazo, la mayoría lo hacen dejando una impronta muy sutil, que dura un breve espacio de tiempo.

La complejidad de esta conexión es más profunda de lo que podríamos imaginar a priori y es que no hace mucho tiempo que sabemos que en algunos pacientes la aparición de una memoria olfativa defectuosa puede indicar la existencia de cierta predisposición a sufrir en el futuro la enfermedad de Alzhéimer.

Cuando la nostalgia era una enfermedad

No en pocos casos los recuerdos nos generan un sobrecogimiento, una tristeza, una aflicción que conocemos como nostalgia. El primer caso documentado lo tenemos en La Odisea de Homero, concretamente en el Libro X. Allí el intrépido Ulises les dice a sus compañeros de viaje que la maga Circe no les permite regresar de inmediato a casa, que les va a obligar a permanecer con ella. El bardo griego nos cuenta que “a los hombres se les rompió el corazón cuando le oyeron y se tiraron al suelo, quejándose y halándose el pelo, pero no solucionaron nada con llorar”.