La globalización: un efecto muy rentable para la economía

imaginima via Getty Images

Y es que, con un producto interior bruto (PIB) supeditado, de acuerdo con los datos que ofrece el Banco Mundial, en un 60% al comercio global, no reconocer dicha contribución es un ninguneo y una falta a la verdad. En este sentido, el comercio de mercancías se ha convertido en uno de los mayores aportes, tanto para economías desarrolladas como para las que se encuentran en vías de desarrollo. Tal es el nivel de estas últimas que su participación en el comercio global de mercancías, ya en 2018, era superior al 40%. En este sentido, resultando el resto para las grandes potencias económicas entre las que destacan China y Estados Unidos.

Sin embargo, un error que cometen al hablar de una mejora que podría venir por el lado de las políticas aislacionistas/proteccionistas. Pues, a la luz que ofrecen los datos, la gran contribución que realiza el comercio a la economía habla por sí sola. Y no solo es que hable por sí sola, sino que desmonta cualquier argumento que se muestre en contra de esta globalización, promoviendo discursos populistas que basan su argumento en un neomercantilismo, un patrimonialismo, injustificado por las cuantías que maneja dicho fenómeno.

Pero no solo estamos hablando de esto. Estamos hablando de un fenómeno que, tal como recogen los indicadores, no ha dejado de presentar crecimientos en los últimos 10 años. Crecimientos que, dicho sea de paso, han ido dándose en relación al PIB, llegando a superar dicho crecimiento en muchos escenarios. En este sentido, recogiendo la importancia del comercio, ya no solo por su fácil adaptabilidad a los entornos pesimistas y recesivos, sino por su contribución al PIB y la capacidad de este para generar crecimientos en países que, por el momento, se encuentran en vías de desarrollo.

El comercio es uno de los principales aportes a la economía global. El gran flujo de mercancías que presenta la economía en estos momentos no concuerda con unos mensajes que, por otro lado, defienden los sistemas de subsistencia y el rechazo al sector exterior. Las economías más prósperas, de igual forma, son aquellas que más libertad presentan en materia de comercio, por lo que ningún dato sustenta dichas hipótesis y teorías que comparten aquellos favorecedores de acabar con la globalización. Y es que sus teorías, a diferencia del comercio y la globalización, pocos datos presentan, más allá de una mala gestión, precedida por un cisne negro que nadie previó.

En este sentido, seguir hablando de proteccionismo, cuando los datos muestran realidades opuestas, es una irresponsabilidad de gran calado. Pensar en un escenario contrafáctico que, sin datos que lo respalden o lo sustenten, ofrece pocas respuestas, es uno de los peores errores que, en una coyuntura como la actual, puede cometer un líder político. Es hora de actuar, estamos de acuerdo; sin embargo, debemos actuar con contundencia y atendiendo a problemas reales. Pues, como se dice comúnmente, atacar al comercio es un brindis al sol en el que las externalidades negativas posibles podrían significar la contracción de muchas economías.