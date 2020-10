La gota que colmó el vaso en EEUU

El 26 de octubre tuvo lugar en Estados Unidos la confirmación en el Senado de la juez ultraconservadora Amy Coney Barrett como miembro del Tribunal Supremo, hecho que sin duda pasará a la historia como la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos ciudadanos respecto a la deriva autoritaria del actual residente de la Casa Blanca. En este país, el Tribunal Supremo tiene el poder de decisión que en otros posee el Parlamento, así que su influencia en la vida de los ciudadanos es enorme. Por ejemplo, los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ y de las minorías étnicas son cosas que decide el Tribunal Supremo, que también interviene en muchos otros asuntos importantes. Un tema de actualidad es la cobertura médica. Bajo las reglas aprobadas por el presidente Obama, ahora las compañías no pueden negarse a vender pólizas de seguro sanitario a personas con enfermedades preexistentes, como hacían antes. Los republicanos quieren eliminar estas nuevas reglas, que, por razones obvias, no son del agrado de las compañías de seguros. Un Tribunal Supremo dominado por jueces ultraconservadores podría hacer esto y negar cobertura médica a todos los que tienen enfermedades preexistentes. Así pues, la composición del Tribunal Supremo tiene consecuencias muy directas para la ciudanía, que podría perder derechos que ha costado mucho tiempo y esfuerzo adquirir.

La consternación que esta situación tan vergonzosa causa en la ciudadanía es indescriptible. Si los demócratas ganan las elecciones, tendrán que hacer una reforma de todos los tribunales y no solamente del supremo, ya que el actual presidente ha nombrado una multitud de jueces a todos los niveles, los cuales no solamente son ultraconservadores sino que en bastantes casos no reúnen los requisitos mínimos del cargo. Como no encontraba suficientes candidatos ultraconservadores cualificados, nombró personas que carecen de la debida preparación y experiencia. No es de extrañar que la gente esté votando en cifras record en estas elecciones, que son un referendum sobre Trump y sus acciones cada vez más dictatoriales. La gente sabe que un segundo mandato representaría el fin de la democracia y la pérdida de sus derechos más preciados.