'La gran decepción', por Marta Flich

Hemos aprendido que podemos dejarnos llevar por la crispación y la irreflexión entrando en derivas del argumento y que somos capaces de interiorizar discursos desvirtuados como ciertos siempre y cuando se agite la bandera de siempre, la de ETA, la de España se rompe, la de Gobierno ilegítimo y la de “las instituciones no son de fiar!”. Recursos por otro lado que son recurrentes. No sé si por falta de imaginación de ellos, por falta de memoria nuestra o sencillamente porque siguen siendo igual de efectivos y no se agotan nunca.

Yo creo que sí se agotan, yo creo que la caricaturización de los temas ( iba a decir conflictos pero a veces no llegan ni a eso) provoca una desafección que lejos de ser una palabra muy utilizada, crea entumecimiento. ¡Que nos la sopla, vaya!.