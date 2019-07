La gran lucha del mundo, el barroco mexicano “okupa” la calle

Gracias al Festival de Almagro y a la repesca que ha hecho la Casa de México, se ha podido ver en Madrid La gran lucha del mundo. Obra mexicana de la Quinta Teatro y de Alerta Compañía que partiendo del espíritu de El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca proponen una lucha libre entre los de siempre. Los malos y los buenos, que se comportan y se pelean como digan las autoridades, los autores de la competencia a la que estábamos y estamos sometidos en esa interpretación tan darwinista de nuestro tiempo. Una propuesta de carácter callejero y festivo que, esta vez, se ha montado en una sala más bien pequeña, pero suficiente para llenarla de un público que, independientemente de la edad, no sabía como reaccionar, cuando abuchear o cuando jalear a los enmascarados, si no fuera por unos cuantos mexicanos que se encontraban en la sala.

La idea es la de siempre. Un autor, el sempiterno autor, tratando de construir un mundo rimado y con ritmo pero sin ripio, pone en marcha la lucha entre los rudos (los malos) y los técnicos (los buenos). Lo hace, en este caso, sobre la arena y con unas reglas y unos códigos muy pautados, los de la lucha libre mexicana. Esa que parece una broma de la hiperhormonada lucha libre norteamericana, pero que presenta cuerpos sinceros. Los cuerpos como son, como los da la vida, la dieta y el ejercicio común y corriente. Una vida, una comida y un ejercicio de la gente.

Porque lo que pocas personas saben es que esta lucha libre mexicana trata de contar como funciona el mundo. El papel que juega cada cual en este mundo. De ahí que los luchadores enmascarados se presenten siempre como ese luchador que son, y no como la persona que los encarna. Ese superhéroe sin identidad propia sino es otra que la de su propia heroicidad, su máscara. De tal manera, que incluso van enmascarados fuera del cuadrilátero en las grandes ocasiones y su currículo no se corresponde con el de la persona que encarna a ese héroe, sino con la del héroe mismo. Las veces que ha peleado, ganado, cómo. No son actores haciendo personajes, sino el personaje mismo haciéndose, construyéndose, en ese cuadrilátero. Algo que solo pueden hacer buenos actores que no anteceden lo que va suceder, sino que viven la escena en presente y nada más. Nada más y nada menos como hace Ludor Chaitan, la única luchadora real que hay en el espectáculo, los demás son actores entrenados, algunos incluso fueron en el pasado luchadores.