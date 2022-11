La Guardia Civil advierte del efecto 'vieja del visillo': es peligroso y conlleva multa

Europa Press News via Getty Images

Suele ser habitual ver a la benemérita publicar una advertencia para que algunos conductores no cometan errores que luego les puede costar muy caro, y no hablamos solo de la multa económica y la sanción en el carné de conducir.

La Guardia Civil ha alertado a los conductores de que no deben despistarse “mirando un accidente porque puedes provocar otro”. “La multa no es lo peor si no el peligro que estás provocando”, destacan.