La Guardia Civil alerta del fraudulento mensaje con el que te podrían robar datos personales

La Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter ha alertado este lunes de una nueva estafa de la técnica conocida como phising y que no es otra cosa que hacerse pasar por una empresa conocida para robar los datos de una persona.

“Tu paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado los gastos de envío”, se puede leer en el texto enviado. Además, hay un número localizador de envíos y se dan cuatro días para realizar el pago, si no se amenaza con que SEUR podrá reclamar una compensación.