La Guardia Civil avisa: el mensaje de WhatsApp sobre el coronavirus que debes borrar sin leer

Como explica La Vanguardia, quien pinche en ese enlace corre el riesgo que caer en la trampa de los estafadores, que se llama phishing. Con la excusa de vender mascarillas para tratar de no contagiarse con el coronavirus, los delincuentes podrían acceder a las cuentas bancarias de las víctimas.

Además, los expertos no se cansan de repetir que las mascarillas no sirven para prevenir el contagio salvo en casos muy contados. En cambio, subrayan que la técnica más efectiva para no infectarse es lavarse las manos con frecuencia.