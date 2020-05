La Guardia Civil multa a un comisario de la Ertzaintza por saltarse el confinamiento estando de baja

La Guardia Civil ha multado en Castro a un comisario de la Ertzaintza cuando viajaba en un coche oficial estando de baja laboral y le ha abierto un expediente por saltarse el confinamiento ya que el mando de la Policía vasca no está empadronado en el municipio cántabro, ha informado el diario El Correo.



Fuentes del departamento de Seguridad han señalado a Efe, que el asunto, sin dar más detalles del mismo, está siendo investigado por la unidad de asuntos internos de la Policía vasca.



Según lo publicado, el comisario de la “ertzain-etxea” de Sestao (Bizkaia), fue sorprendido en Castro hace un par de semanas por una patrulla de tráfico de la Guardia Civil cuando circulaba en un coche oficial estando de baja, lo cual no está permitido.



Al comisario le abrieron un expediente de la Ley de Seguridad Ciudadana por saltarse el confinamiento establecido por la crisis del COVID-19, ya que no está empadronado en la localidad cántabra.



Según el periódico citado, el “nagusi” de Sestao alegó que vivía en Castro, aunque no está empadronado allí.



Este caso se produce poco después de que el que fuera director de Emergencias del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, Jon Sánchez, presentase su dimisión al hacerse público que había sido denunciado también en Castro por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma.



Sánchez fue denunciado el pasado 21 de abril por la Policía Local de Castro por romper el confinamiento al trasladarse a su segunda residencia en esa población cántabra. Alegó que solo estaría un par de días y que se había desplazado allí porque estaba a la espera de someterse al test del coronavirus, ya que en su trabajo se habían producido varios contagios.