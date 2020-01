La guerra por los partidos pequeños y otras intrahistorias de la Investidura

“Me importa un comino la gobernabilidad de España”. Con esa demoledora frase, la hermana de Dolors Bassa, ex consejera en la cárcel, de Esquerra, dinamitaba el ya tensionado ambiente del hemiciclo. En la bancada de derechas no daban crédito. Ni aunque se lo hubieran dictado desde las filas de Vox o el PP, las palabras habrían sido tan categóricas. “No solo los jueces, también ustedes son verdugos qué causan dolor, rabia e impotencia a las familias de los presos políticos”. Sánchez aguantaba estoico. Era el precio a pagar. Estaba aceptado de antemano, lo que no ha evitado las caras demudadas de algunos diputado socialistas. Los diputados de ERC tenían permiso para despacharse a gusto. Necesitaban justificarse ante sus votantes, con unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina.

-La utilización de la violencia de género.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tenido un golpe de efecto de esos que revuelven el estómago. Ha subido a la tribuna con unos datos sobre las violaciones sucedidas en España desde el pasado 1 de enero, en donde prácticamente todos los agresores son inmigrantes extranjeros, dando unas cifras que luego han tenido que ser rectificadas por Adriana Lastra. Y que en los próximos minutos, o ya, está siendo rectificadas en las redes sociales. Porque si algo no tiene VOX es vergüenza a la hora de mentir en las cifras. El jefe de la ultraderecha también ha utilizado el asesinato machista de ayer -el primero del año- y ha manoseado a la niña de tres años que ha muerto, aprovechando para insistir en la prisión permanente. El duelo entre Casado y Abascal por liderar durante esta legislatura marcará los tiempos de las brutalidades.

-El vacío a Oramas

Nadie ha aplaudido a la diputada de Coalición Canaria, que al margen de su partido, votará ‘no’ a la investidura a Pedro Sánchez, cuando los aplausos de la bancada de derechas acompañaron el día 5 su discurso en contra del candidato a la Moncloa. ¿El motivo? Denunciar la tensión y la agresividad que está generando el proceso de investidura, las descalificaciones y las presiones. Esto ya no suscita tanto apoyo entre PP, Vox y Ciudadanos, que la aplaudieron al subir a la tribuna pero que luego se han sentido aludidos y no han movido ni un dedo cuando la canaria ha bajado. Por un momento, entre tanto pedir perdón a su partido por su ‘no’ particular, ha reinado una mínima confusión. ¿Y si ahora cambia el sentido de su voto? No era esa la cuestión. Pero aquí solo se jalean los posturas incondicionales. Un gráfico ejemplo, de lo que da de si la nueva configuración de la cámara.