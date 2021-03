La habilidad que Christian Gálvez lleva perfeccionando cuatro años: la gente no da crédito

Christian Gálvez, mítico presentador de Pasapalabra, ha sorprendido a propios y a extraños al desvelar en una entrevista a El Mundo su curiosa y sorprendente habilidad.

El experto en Leonardo Da Vinci es uno de los rostros más populares de la televisión gracias a su labor al frente del concurso de palabras cuando se emitía en Telecinco.

Sobre esa etapa ya cerrada, Gálvez prefiere no hablar porque para él “hace mucho tiempo ya de todo esto”. Tampoco se arrepiente de la decisión de quedarse en Mediaset y no tiene envidia de Roberto Leal, actual presentador de Pasapalabra en Antena 3.

Pero sin duda, una de las respuestas que más ha llamado la atención ha sido en lo referente a una habilidad que lleva cuatro años perfeccionando: la psicología facial y la detección de mentiras.

Gálvez ha respondido a si ha tenido que fingir alguna vez que le gustaba algo “que no le satisfacía”. “Sí. Hace tiempo. Ahora ya no. Desde hace cuatro años estudio psicología facial y detección de mentiras. Sé cuando a alguien no le gusta algo con sólo mirarle a los ojos”, ha desvelado el televisivo.

Una afirmación que ha generado comentarios de todo tipo en Twitter.