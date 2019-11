Un fan saca de un aprieto a la hija de Kiko Matamoros, que pidió ayuda en Instagram

Anita Matamoros, la hija del colaborador de Sálvame (Telecinco) Kiko Matamoros, ha contado en su perfil de Instagram, donde tiene más de medio millón de seguidores, el problema que le ha tocado vivir y que casi le aparta de poder viajar con su pareja, David Salvador, a Marruecos este fin de semana.

A primera hora de la mañana, la joven colgaba sobre un fondo negro completamente el siguiente mensaje en redes sociales: “Urgente alguien vuela hoy de Madrid a Milán”. Minutos después ha explicado el motivo que le ha llevado a publicarlo: “Me estaba mandando David un poco el planning del viaje cuando me ha preguntado si tenía el pasaporte en Milán”.

En ese instante, se ha acordado que no lo tenía, que estaba en Madrid y casi ha entrado en pánico, tal y como ha descrito la propia Matamoros en las sucesivas stories que ha compartido. “Un jaleo. Llamo a mi madre y me dice que llame a la embajada a ver si me lo hacen corriendo y mi novio me dice que ponga un storie a ver si viene alguien de Madrid hoy por casualidad”.