La hija de Paz Padilla da un importante anuncio: "Sé que muchos criticarán esta decisión..."

Anna Ferrer Padilla, hija de la popular presentadora de Sálvame, en Telecinco, Paz Padilla, ha hecho un importante anuncio en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 386.000 seguidores.

La joven, graduada en Economía, ha anunciado que “empieza una nueva etapa” después tras acabar la carrera. Anna Padilla ha contado que se ha planteado qué hacer con su vida tras finalizar sus estudios: “Tras darle muchas vueltas he decidido probar con algo que me gusta desde hace mucho tiempo... y es el sector de la producción”.

Ferrer ha explicado que es algo que ha “mamado desde pequeña”, que es una aventura que le “ilusiona mucho” y que “aunque no lo parezca” también es una de las salidas laborales de su carrera.

“Lo haré desde la posición más baja (por si alguien tenía dudas), porque mi única intención es aprender lo máximo posible y encontrar algo que me apasione. Sé que muchos criticarán esta decisión, igual que también sé que nunca dejaré de ser hija de quién soy, tanto para bien como para mal, aunque sea de lo que más orgullosa esté en mi vida”, ha asegurado en un extenso post en Instagram.

Y ha querido dejar algo claro: “A pesar de todas las ofertas que muchos sabéis, de televisión, Instagram, programas, etc. He decidido hacer lo que me gusta, hacerlo desde el punto de partida y labrarme un camino por encima de cualquier meta”.