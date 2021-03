La hija de Paz Padilla informa del estado de salud de su madre tras dar positivo en coronavirus

La presentadora de Sálvame Paz Padilla informó el pasado jueves que había dado positivo por coronavirus y que, por tanto, se tenía que confinar para recuperarse.

La también actriz de series como La que se avecina ha ido informando a diario de cómo estaba llevando la enfermedad. Sin embargo, Padilla ha desconectado y ha dejado de contar a sus seguidores de Instagram cómo se encuentra, más allá de publicar una foto en el sofá de su casa.

Pero ha sido su hija, la influencerAnna Ferrer Padilla, la que ha cogido el relevo y ha relatado cómo se encuentra su madre. En su perfil de esta red social, donde acumula más de 670.000 seguidores, la joven ha explicado que se encuentra “bien, un poco más pachuchilla”.

“Por eso seguramente no ha colgado nada, pero está bien”, ha añadido Ferrer, tranquilizando a los que estaban preguntando por el estado de Padilla.

La humorista reconoció el pasado fin de semana que estaba “bien, aburrida”, aunque mostró su preocupación por el virus: “A veces lo pienso y no me lo creo, estoy todo el día dándole vueltas a dónde lo he cogido, no tengo ni idea. Con lo pesada que yo he sido”.

En plató de Sálvame, Padilla ha sido durante estos meses de pandemia una de las más constantes a la hora de recordar y mantener las restricciones.

“No deberíais estar tres personas sin ser convivientes en una casa con la que está cayendo en España. Tú te estarás riendo, pero a mí no me hace ninguna gracia, tienes que dar ejemplo”, le reprochó al Maestro Joao el pasado mes de enero, en plena tercera ola.

Padilla también se mojó cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, empezó con los confinamientos perimetrales. ”¿Dónde está Carmena? Help (Ayuda)”, escribió en su cuenta de Instagram.