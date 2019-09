Así es Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo (‘Sálvame’)

Alma Cortés Bollo, hija de la televisiva Raquel Bollo, una de las colaboradoras más conocidas de Sálvame, en Telecinco, ha dado el salto a los medios de comunicación.

La joven se ha estrenado en la web de Mediaset con un vídeo blog llamado Desde el alma, en el que cuenta cómo es su día a día: desde su llegada en tren a Madrid hasta su casa.

En su presentación, Alma Cortés ha asegurado que espera que la gente pueda conocerla como realmente es y no por lo que digan otros.

En el vídeo se ha definido como “muy seria”: “Puedo rezar de tonta, de estúpida, pero no. No soy así y espero que los que tengáis esa opinión la cambiéis. Me considero responsable y una mujer que está pendiente de los suyos”.

Alma Bollo se ha sumado a los hijos de otros famosos que han dado el salto a los medios. Anna Ferrer, hija de Paz Padilla y Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros son algunas de las más conocidas por la audiencia.

Aquí puedes ver cómo es Alma Bollo, muy pero que muy parecida a su madre.