La historia de Ian y Laia, unos gemelos prematuros que nacieron con nueve días de diferencia

“Fue impactante, no lo había escuchado nunca”, reconoce Laura al mismo medio, que informa que este tipo de partos únicamente se puede producir en embarazos gemelares de niños mellizos.

El día del parto de Ian, los médicos decidieron mantener a Laia dentro, mientras trasladaban al recién nacido a una incubadora. “A partir de ahí, fue ir rascando tiempo y días, me hicieron muchos controles. Me dijeron que a partir de ese momento no iban a frenar ni a provocar el parto y que yo era la mejor incubadora para que ella se siguiera desarrollando”, recuerda la madre.