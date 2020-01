La historia del joven que se hizo famoso por el "es una fieshta": "Se empezó a decir que me había suicidado"

La voz que se escucha en el anuncio no es suya al 100%: “Es mi voz pero hay partes que están dobladas. Es como un mix. Están dobladas o editadas pero sí es mi voz. Ten en cuenta que yo era más chico, tenía otra voz y además tenía aparato, algo que me dificultaba hablar por momentos”.

Pero Ilán no es consciente de la repercusión que tuvo ese anuncio para muchos adolescentes de la época. “Me enteré por mis primos. Nunca me imaginé que iba a tener la dimensión que tuvo. En ese sentido me sorprendió. Cuando viajaba, iba a distintos lugares y conocía a gente de España, cuando salía el tema del anuncio y les decía que era yo se quedaban sorprendidos, no lo podían creer”, ha asegurado.

Pero Cuesta también ha conocido lo peor de internet, aunque su actitud optimista le hace ver todo de forma positiva. Años después de grabarse el anuncio corrió el rumor en redes de que se había suicidado después de sufrir acoso a raíz del anuncio. Nada más lejos de la realidad.

Él siempre se ha tomado con humor esos rumores de los que se enteró por sus primos de Granada: “Me contaron que se empezó a decir que me había suicidado. Cuando entraba a YouTube a ver todas las parodias que se hacían del anuncio, leía los comentarios y decían que me había suicidado por todos lados. No lo podía creer. Me hacia gracia porque no era cierto. Estaba en Argentina. Estaba vivo y haciendo mi vida normal”.

Y llegó Cremades

El youtuber Jorge Cremades ha sido el que ha vuelto a relanzar la carrera de Ilán Cuesta, que estaba tranquilo en su casa haciendo un asado cuando recibió la llamada de este conocido creador de contenido. El vídeo tiene en dos días más de 210.000 reproducciones y ha estado en el top de los más visto de YouTube.

Su sorpresa ha sido mayúscula cuando de repente todos los medios españoles han empezado a hablar de él: “No sabía cómo me había encontrado porque no se sabía nada de mí”.

Eso sí, el feedback que está recibiendo de los usuarios españoles que recuerdan su fieshta no puede ser mejor: “Quiero agradecerle a todo el pueblo de España todos los mensajes. Nunca me imaginé que iba a tener tanta repercusión y ahora es como que está volviendo todo. Mucha gente me escribe y me dice que se está volviendo a hacer todo viral y me dicen ‘muchas gracias, menos mal que estás vivo’”.