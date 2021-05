La historia de la madre del bebé rescatado por un guardia civil en Ceuta: "No me quedaba otra"

La imagen de la bebé de Naima dio la vuelta a España la semana pasada, después de que un submarinista de la Guardia Civil lesalvase de morir ahogada cuando ambas trataban de llegar a Ceuta.

Ahora la mujer ha contado la durísima historia de por qué trataba de llegar a España: “No tenía trabajo, no tenía para comer, no me quedaba otra que tirarme al mar”.

Naima, una porteadora de la localidad marroquí de Castillejos, se lanzó al mar la pasada semana junto a sus tres hijos cuando le dijeron que la frontera estaba abierta. “Estaba muy angustiada, me iban a echar del piso, no tenía tabajo, ni para comer con tres hijos, no lo pensé y me lancé al mar”, ha explicado Naima en declaraciones a La Sexta.

La joven está muy agradecida al submarinista que le ayudó y asegura que le gustaría conocerle. “Le pedí ayuda porque tenía miedo a que mi hija se ahogara”, ha indicado Naima, que permanece en Ceuta escondida junto a sus tres hijos porque no quiere ser devuelta a Marruecos.