La historia de 'Pasapalabra' que ya nunca conoceremos

El fin de Pasapalabra ha pillado desprevenida a la audiencia y a Telecinco, que hasta hace unos días seguía grabando programas del concurso de Christian Gálvez.

Esto ha propiciado que historias como la de María Part, si Telecinco no llega a un acuerdo con ITV, nunca vean la luz. Part ha compartido en su cuenta de Twitter un breve texto contando cómo fue su experiencia en el concurso y qué supuso para ella participar en él.

“En la grabación del programa que (al menos de momento) no vais a ver hoy, me lo pasé muy bien. Para una friki de las palabras como yo, nada mejor que dejarse aconsejar por Rafa y Orestes y agradecer lo bella que me dejó la gente de maquipelu”, ha empezado diciendo.

Además, ha señalado que lo que más le ha gustado de su paso por el plató es “ver a cerebros funcionando en la tele todas las tardes”. “Ojalá esto sea un alto en el camino, como en las relaciones largas en las que decides darte un tiempo porque te apetece acostarte con otro para volver queriendo mejor y más fuerte”, ha escrito.

Pero ahí no acaba la cosa. María Part ha estado este viernes en Zapeando, el programa que presenta Dani Mateo en laSexta, para contar su experiencia. Además, ha tenido la ocasión de desquitarse haciendo el rosco en el plató del programa.