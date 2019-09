La historia de superación de la hija de Pablo Carbonell: tres años escayolada y operada siete veces

Mafalda Carbonell, hija de Pablo Carbonell, ha acudido a divertirse a El Hormiguero acompañada de Inma Cuesta para presentar la película Vivir dos veces.

Las dos actrices promocionaron la cinta, que se estrenó el pasado viernes en cine, y Mafalda sorprendió a todos con una emotiva historia personal y de superación.

La joven contó que padece artrogriposis de miembros inferiores. “A tus padres les dijeron que no ibas a poder andar y, evidentemente, se equivocaron porque eres una luchadora, pero sí me han contado que estuviste tres años con las piernas escayoladas y que te operaron muchas veces”, ha preguntado Pablo Motos.

“Siete”, ha respondido ella.

Mafalda ha explicado que no se acuerda mucho de esa época porque era muy pequeña, aunque sí recuerda algo: “He visto fotos, solo me acuerdo de una vez que era mi cumpleaños y dijo mi madre que me dijo que había que quitarse las escayolas y fuimos al hospital”.