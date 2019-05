La historia de superación del ganador de 'Bake Off' que hizo llorar al jurado

Con lágrimas, con muchas lágrimas. Así terminó la primera semifinal de Bake Off , el concurso de repostería de Cuatro.

Por eso, al escuchar su nombre en boca del presentador, rompió a llorar y no dejó de hacerlo ni siquiera cuando los miembros del jurado se acercaron a él para darle la enhorabuena.

Con toda la emoción en la garganta, el concursante dirigió unas palabras de agradecimiento al programa con las que consiguió hacer llorar a todo el mundo, en especial a la jueza Betina Montagne.

“Gracias por haberme dado la oportunidad [...] Ha sido duro. Me llevo no solo lo que he aprendido de repostería... Entré con la autoestima un poco baja”, intentó decir pero tuvo que parar porque se le quebró la voz: “Me voy confiando en mí y creyendo que las cosas con lucha y con entrega se consiguen, y bueno, que esto es un comienzo, también”.

Más tarde, declaró ante las cámaras, que se llevaba una lección de vida, acerca de que con trabajo y empeño, los sueños se pueden cumplir.