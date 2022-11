La historia del albañil de Navarra que casi arruina al banco más importante del mundo

ANOEK DE GROOT/AFP via Getty Images

Su nombre es Lucio Urtubia. Puede que no suene, pero este albañil navarro ha pasado a la historia por haber estafado cerca de 20 millones de dólares a uno de los bancos más importantes del mundo con estafas millonarias. Él prefería llamarlas “expropiaciones”. Un término más apropiado para una suerte de ‘Robin Hood’ español que decía que sus robos estaban motivados por la causa antifranquista y que aseguraba que sus botines eran repartidos entre las causas con las que simpatizaban él y sus compañeros en todo el mundo.

Este albañil de Navarra falleció en 2020, pero su historia ha sido recuperada por El Economista en un reportaje en el que repasan cómo a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 logró perpetuar semejante estafa al First National City Bank of New York, hoy en día Citibank. Para hacerse una idea de la magnitud de la operación, esa cuantía era el equivalente de los beneficios anuales de la entidad en un año, por aquel entonces.