La historia del español que ha dado la vuelta al mundo andando y ha unido los cinco continentes nadando

No le valió con ser el primer español y la quinta persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando. Nacho Dean, un malagueño de 39 años, se propuso en 2017 unir los cinco continentes bajo el nombre de la Expedición Nemo y este año lo ha completado.

“Vivimos en un planeta en el que alrededor del 70% es agua. Había dado la vuelta al mundo caminando para documentar el cambio climático, pero tenía una deuda pendiente con los océanos. Todos los días escuchamos noticias negativas sobre ellos, así que me embarqué en este proyecto de unir nadando los cinco continentes para mandar un mensaje de conservación de los océanos”, cuenta a El HuffPost el propio Dean, que estudió Publicidad y Relaciones Públicas y Técnico en Medio ambiente.

Esta es la hoja de ruta de la Expedición Nemo: 26 de junio de 2018: Cruzó el estrecho de Gibraltar para unir Europa con África. 15 kilómetros en 3 horas y 55 minutos.

1 de julio del 2018: Nadó la travesía de Meis-Kas, de Grecia a Turquía para trazar la ruta entre Europa y Asia. 7 kilómetros en 2 horas.

13 de septiembre de 2018: Unió Rusia y Alaska (Asia con América) por el estrecho de Bening. 4 kilómetros a 1 horas y 11 minutos.

4 de noviembre de 2018: Trazó la travesía de Papúa Nueva Guinea por el mar de Bismarck, entre Asia y Oceanía. 22 kilómetros en 6 horas y 30 minutos.

5 de marzo de 2019: Concluyó cruzando el golfo de Áqaba, de Egipto a Jordania para cerrar el círculo entre África y Asia. 9 kilómetros en 1 hora 44 minutos.

Este reto ha tenido un ingrediente extra que no tuvo el de la vuelta a pie: la preparación física. Dean no había sido nadador y los conocimientos que tenía de acampada, escalada o senderismo no le servían en cuanto se sumergía en el agua.

“Me llevó el entrenamiento un año y dos meses. Al principio no nadaba ni cuatro largos en una piscina, así que centré todos los esfuerzos en mejorar la técnica. Cuando la perfeccioné, comencé a nadar en embalses, ríos y en el mar”, se sincera.

Para completar ese proceso de entrenamiento, decidió recorrer en los meses de enero y febrero del 2018 el Cantábrico y durante los de marzo y abril el Mediterráneo. En total, unos 2.500 kilómetros de preparación que le derivaron en un problema físico en el hombro derecho a un mes de empezar la expedición.

Dean, que está escribiendo un libro y haciendo un documental sobre la Expedición Nemo, reconoce que existió un momento durante el reto en el sí que meditó abandonar: “Nadé con cocodrilos, tiburones y medusas venenosas. Fue muy duro. Lo pensé realmente”.