La historia del regalo perdido en cuya búsqueda ha participado hasta El Corte Inglés: 30.000 retuits y, de momento, sin éxito

Pero no hubo suerte. Como señala la propia Rocío, “el regalante de Rosy no compró con tarjeta”. “El Corte Inglés me dice que lo ha intentado, pero no le puede localizar”, lamenta.

En vista de que la búsqueda no daba resultados, Rocío ha decidido dejar el regalo en objetos perdidos de Metro de Madrid. Ahí estará 21 días y, después, pasará a objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid.