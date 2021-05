La historia del supuesto Caravaggio que merece su propia serie

COLNAGHI GALLERY via via REUTERS

Capítulo 1: se paraliza la subasta

En la información del periódico italiano se incluía la opinión de María Cristina Terzaghi, una de las pocas expertas en la obra de Caravaggio, que había viajado a Madrid expresamente para ver la pintura. Para ella, la autoría es del pintor italiano. Para el historiador del arte español Benito Navarrete, que también lo ha visto en persona, no sería del genio barroco.

Capítulo 2: cómo llegó el cuadro a España

Capítulo 3: la identidad de los propietarios

Capítulo 4: un secreto a voces en Italia

Uno de los expertos italianos que sí vieron la pintura fue Andrea Ciaroni, de la galería Altomani de Milán, que colgó un selfie con el cuadro en Facebook. El marchante explicó al diario The Guardian que pidió un informe al profesor Massimo Pulini y que la respuesta no pudo ser más clara: “Es un Caravaggio, ¿dónde demonios lo has encontrado?”