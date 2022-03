La historia real tras el cartel visto en un centro de salud que arrasa en Twitter

Los carteles informativos suelen tener un peso muy grande y una excelente acogida en Twitter, pero no todos son actuales. En los últimos días se ha hecho viral el letrero que supuestamente se habría colgado en la puerta de un médico en un centro de salud.

El letrero está puesto con la intención de pedir a la población que anule su cita médica en caso de que no vaya a acudir. “Ayer faltaron a la consulta 11 pacientes. Si hubieran anulado la cita, usted podría haber sido atendido antes. La sanidad es responsabilidad de todos. Colabora”, se puede leer en el texto.

Jemo Cruz ha sido uno de los tuiteros que han compartido este cartel en los últimos días. Su publicación se ha hecho viral al sumar más de 30.000 compartidos y casi 200.000 me gusta.

Sin embargo y aunque este problema pueda existir en algunos centros de salud de España, el cartel no es actual. Lo publicó el 3 de marzo de 2020 Juan Manuel Iglesias , alcalde de Puebla de Obando, un pequeño municipio de Badajoz.

El regidor extremeño colgó la imagen en su muro de Facebook para concienciar a la población de la importancia de anular una cita en caso de no poder ir: “Por favor si hacemos un uso responsable del servicio de consultas no tendríamos citas para 3 o 4 días, rogamos por el buen uso del servicio si no van a asistir a consulta médica, se anule para que otro paciente la use”.