La hora de España en Qatar 2022: los "soldados de Luis Enrique" a examen de la crítica

Luis Enrique y Álvaro Morata se felicitan tras un gol en la pasada Euroco JOSE MANUEL VIDAL via Getty Images

Se acabaron las quinielas y las sesiones nocturnas de Twitch para ir haciendo boca. Es la hora de España. Los de Luis Enrique debutan este miércoles (17:00 TVE y Movistar+) contra Costa Rica. El primero de lo que el seleccionador sueña con que sean “siete partidos”, un camino nada fácil para una selección que nadie da como principal favorita en Qatar 2022. Por ahora, los nombres van por otro lado, con Brasil y Argentina en cabeza de todos los pronósticos, pero Messi y compañía ya han comenzado derrapando ante la débil Arabia Saudí.

Buen aviso para evitar excesos de confianza. Más allá del nivel de la Costa Rica de Keylor Navas, el primer partido del Mundial suele darnos sustos. Ocurrió en el 2010 que acabamos ganando, pero también en 2014 y 2018. Hoy, España es otra, aunque mantiene una idea no tan diferente. El colectivo y un concepto de juego con balón como referentes del adn patrio. Y un único líder, el mister. Los 26 convocados se reconocen “soldados de Luis Enrique” en una imagen de unidad pocas veces vista hacia un seleccionador.

Hablar de Qatar es hacerlo de un mundial escandaloso entre violaciones de derechos humanos, maltrato sistemático de los migrantes obreros y declaraciones incendiarias de la FIFA. Pero es también una incógnita, por celebrarse en noviembre por primera vez. Dinamita para la temporada futbolística que ha explotado en forma de lesiones. Como las de Karim Benzema, Timo Werner, Sadio Mané o José Luis Gayá. Y las que quedan.

“España se ha ganado el derecho a que confiemos en ellos y los resultados lo prueban [...] El límite del fracaso es innegociable: llegar a cuartos” - Francisco José Caro, presentador de 'Estudio Estadio' en TVE

Pero toca centrar el balón y hablar de España. De ‘La Roja’. De Luis Enrique. Y varios de los principales expertos futbolísticos del país analizan en El HuffPost las opciones, riesgos y pormenores de la selección a horas de que arranque su particular Mundial.

¿A qué puede aspirar España?

La gran pregunta. Sudáfrica 2010 y sus grandezas quedan lejos. Hoy la sensatez invita a ponerse objetivos más modestos... y que sea el fútbol “y la suerte” la que decidan. Abre juego Antonio Esteva, que reformula la pregunta. El periodista de Atresmedia plantea que “antes de saber a qué aspiramos debemos saber qué tenemos y qué no”.

“Hoy no tenemos tanto gol como otras y además venimos con dudas en defensa. Se me hace difícil imaginar tres partidos con nuestra portería a cero... Ahora bien, si podemos defendernos con el balón tenemos mucho ganado y se puede llegar lejos. Llevamos un buen equipo para controlar el partido y muy pocas selecciones tienen algo así, por tanto no deberíamos jugar contra natura. Ni jugar a lo físico, ni basarnos en el juego aéreo ni darle el balón al rival”, explica Esteva.

Francisco José Caro, presentador de Estudio Estadio en TVE, concreta algo más la cuestión y pone la meta en “semifinales”. “Llegar ahí sí podría empezar a verse como un éxito y sin entrar en alegatos apasionados, España debe competir por estar a ese nivel”. Caro, voz del fútbol en los últimos tiempos en el ente público, considera que los de Luis Enrique “se han ganado el derecho a que confiemos en ellos en base a los resultados, como meterse en la final four de la última Nations League (y la anterior)... Ganar siempre llama a ganar”.

“A Luis Enrique hay que darle el mérito de lo logrado, haberle dado la vuelta a la selección hacia una dinámica de grupo ganador y con muchas caras nuevas” - Siro López, periodista deportivo y actual presentador de 'El VAR de Siro' en 7NN

Siro López habla más de España como miembro de “un segundo escalón de favoritas” en el que aparecen Bélgica, Inglaterra, Alemania o Portugal. El periodista, habitual de numerosos medios y uno de los más seguidos en Twitch, cree que estos pueden depender de “detalles”. Entre ellos “tener o no una lesión inoportuna, que haya suerte en una decisión arbitral importante... todo eso puede hacerte caer en un cruce o meterte en semifinales”. “La ‘suerte de los campeones’ influye y en un torneo jugado en un mes a siete partidos, aún más”, remata.

¿Qué podría considerarse como un fracaso?

Cuesta, encontrar quien se acoja a un término tan altisonante. Sí lo hace Francisco José Caro, que sentencia que “el límite del fracaso es innegociable: llegar a cuartos”. “Menos que esos cuartos sería un verdadero fracaso, pero incluso los cuartos se nos quedarían cortos”, añade retomando su alegato anterior de semifinales.

Algo menos exigente se muestra Siro, para quien el ‘corte’ estaría en “no llegar a octavos”. “Eso sería una decepción muy grande, llámalo fracaso o como se quiera”. A partir de ahí, la nota va subiendo: “Cumplir sería llegar a cuartos, algo a lo que habría que dar crédito, y si se pasa de esa ronda, mejor”.

Para Antonio Esteva esa palabra, “fracaso” no debería utilizarse y en su lugar habla de “decepción”. Tras el matiz semántico, considera que “decepción para mí sería caer ante una selección a todas luces peor, porque si los cruces se dan mal y en octavos te toca Bélgica, ¿sería una decepción ante De Bruyne, Courtois, etc.? Puesto a decir un nivel, sin duda diría que no pasar de grupos sería una decepción total, por mucho que ojito con el grupo, que no es solo Alemania”. También a él le da mucho miedo el primer partido...

La gran pregunta, ¿los resultados le dan la razón al personalismo de Luis Enrique erigido como único líder?

“Es que ojo, hablamos de ‘la lista de Luis Enrique’ como algo suyo y tampoco ha dejado fuera de la convocatoria a ningún Mbappé ni a ningún Messi”, proclama Siro. Él, como todas las voces consultadas cambiaría 3-4 nombres, “no más”. A cambio, pide “darle el mérito de lo logrado, haberle dado la vuelta a la selección hacia una dinámica de grupo ganador y con muchas caras nuevas”. ”Quiere un bloque, un equipo donde primara ese colectivo y ese es uno de los motivos por los que ha decidido no llevar a Sergio Ramos. Aún con distintas concepciones futbolísticas, se parece un poco a Clemente, apostar por un bloque, que más que una selección sea un equipo”, prosigue.

“Yo estoy a muerte con Luis Enrique” - Antonio Esteva, periodista de Atresmedia

Visto su razonamiento, no sorprende que Siro se proclame ‘convencido’ de Luis Enrique Martínez. “El tiempo le está dando la razón, aunque en verdad se la dio desde el principio. Yo no tenía muchas dudas de que él iba a darle a España el nivel que tenía hace no tanto. No fue una sorpresa llegar a semifinales de la Eurocopa o a las final four de las Nations League”.

“Yo te soy sincero, estoy a muerte con él”, responde raudo Antonio Esteva. De inmediato, el también profesor de Periodismo en la Complutense se explica: “Claro que comete errores, el principal no querer cambiar algo cuando se ve que no funciona, pero tiene una idea clara, muere con sus ideas y eso es importante”. Porque, añade, “si todos tenemos un seleccionador dentro, él tiene a todos nosotros en su cabeza, porque tiene muchos ‘Luis Enriques’ en su cabeza. Tiene las ideas muy claras y sobre eso sabe variar los planes sin renunciar a su estilo”.

Esteva aplaude su apuesta por unificar un grupo de 35-40 jugadores de su confianza y señala que “a diferencia de lo que se hizo en Brasil 2014, cuando se llevó a mucha gente que no estaba para ir, Luis Enrique en 2022 no quiere ‘apuestas’. Solamente se puede contar como incógnita la de Ansu Fati por su estado físico”.

Para ‘Paco’ Caro “sin lugar a dudas” los datos le avalan. “Ese concepto del bloque por encima de una o dos figuras es una idea muy extendida en el deporte español; lo hemos visto recientemente en el Europeo de Baloncesto”. Con todo, cree que este concepto “puede hacernos creer erróneamente que no tenemos grandes talentos individuales, cuando sí los tenemos, solo que ponen su altísimo nivel a beneficio del colectivo, evitando depender de un nombre en favor de un colectivo que sepa cubrir sus malos días”. Y añade otro factor clave, la “gestión de las emociones tremendamente atinada” que hace Luis Enrique. “En lo deportivo y en lo extradeportivo, él ha conseguido absorber muchas de las críticas, las ha hecho suyas y esto descarga al jugador”.

“Decepción para mí sería caer ante una selección a todas luces peor, porque si los cruces se dan mal y en octavos te toca Bélgica, ¿sería una decepción ante De Bruyne, Courtois, Lukaku, etc.?” - Antonio Esteva

El último episodio, el controvertido papel de streamer de Luis Enrique muchas de las noches mundialistas. Todo pasa por él; muy poco por sus jugadores. Nada es casual a estos niveles de profesionalismo.

Ya hemos hablado de España, pero ¿cuáles son las favoritas para este Mundial raro?

No hay análisis que obvie los peligros de un torneo tan raro como Qatar 2022. Y si la previa ha venido cargada de malas noticias en forma de lesiones, los partidos iniciales ya han dejado el primer sorpresón. Son elementos que dan la razón a las proféticas palabras de Francisco José Caro. “Apuesto a que va a haber más sorpresas de las esperables en todo mundial a priori”, decía a El HuffPost el presentador de Estudio Estadio.

Pero fuera de esas incógnitas, ve un nombre muy adelantado en los pronósticos, Brasil. “No tengo muchas dudas en esto. Es la gran rival a batir; ninguna selección tiene, libra por libra, mejor plantilla. Y no son solo nombres, han demostrado que funcionan muy bien. En un segundo escalón ve otras dos. Pese a su sonado traspiés inicial, a la “Argentina de Messi y del seleccionador Scaloni, que hasta ahora venía entendiendo muy bien el rol de su estrella y aprovechando que este equipo tiene el gen competitivo hiperdesarrollado”. Y “una Francia, que quizás no tiene el talento ofensivo desbocado de Brasil, menos aún sin Benzema, pero sí muchísimas cualidades y un físico extraordinario”.

Para Esteva, las grandes favoritas son las dos sudamericanas. De Brasil considera que es “top” arriba, “pero también cuesta mucho meterle goles, al contrario de lo que se piense. Se defiende muy bien con el balón”. Y de Argentina habla de un cuadro “muy coral” con un Messi “más líder que nunca, en el campo y fuera y a un gran nivel de juego”. Como él, Siro López, mira a Brasil y Argentina, especialmente si, como reflexiona, “Messi es capaz de liderar a los suyos en un Mundial en un momento en el que llega jugando muy bien”.