La idea del PSM para atacar a Ayuso en Twitter que no les sale del todo bien: se ríe hasta Risto

La idea no ha cuajado entre los usuarios de Twitter, que lamentan que el PSOE madrileño se enfangue en esta estrategia para intentar vencer a Ayuso en las urnas. “Esto no es gracioso, No sé qué pretendéis, pero los ciudadanos esperan de todas las opciones políticas (al menos) educación, respeto, seriedad, propuestas y compromiso. Y si sois la otra opción política, con más motivo”, señala una usuaria. ”¿El community manager de esta cuenta es un quinceañero practicando el “me enfado y no respiro”? ¿En serio éste es el nivel?”, se pregunta otro. Algunos seguidores de la cuenta aprovechan también la ocurrencia para hacer memes precisamente atacando a Pedro Sánchez o contra el propio Lobato.