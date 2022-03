La igualdad de género también es masculina

SOPA Images via Getty Images

Si nos atenemos a los índices que miden la igualdad de género, la Unión Europea es uno de los mejores espacios del mundo para nacer mujer. Ocupan espacios de poder, un alto porcentaje tiene estudios superiores, poseen una tasa de empleabilidad elevada, son referentes en muchos ámbitos sociales y culturales… Sin embargo, la igualdad real de género no es una realidad en suelo europeo.

“Cuando digo “juntos” me refiero especialmente a los hombres, porque sin la implicación proactiva de todos nosotros será imposible alcanzar la meta”

Pero este avance no es fruto de la casualidad o de la inercia, la Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los que se incluye la igualdad. La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres están recogidos en parte de su articulado: artículo 2 y artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o artículo 8 del TFUE, que otorga a la Unión el cometido de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad en todas sus acciones

“Aunque reconozco que ser hombre y europeo conlleva privilegios a la luz de las estadísticas, me avergüenza vivir en un mundo donde se juega con ventaja si naces varón.”

De ahí que cuando digo “juntos” me refiero especialmente a los hombres, porque sin la implicación proactiva de todos nosotros será imposible alcanzar la meta. Nosotros debemos incorporar en nuestro ADN la causa de la igualdad de género y también liderar iniciativas que supongan un progreso hacia esa meta. No solo porque es lo justo, sino porque una sociedad que mata y discrimina a la mitad de su población por el mero hecho de ser mujeres, no es un sociedad decente.