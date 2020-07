La imagen de David Cantero para concienciar sobre el uso de mascarillas: "No queda otra"

La covid-19 no se ha ido, el número de rebrotes en España no deja de crecer y la pandemia no deja de expandirse por todo el mundo. Por este motivo, se han tomado mayores medidas de seguridad, como que las mascarillas sean obligatorias en la mitad de las comunidades autónomas desde esta semana, se pueda mantener o no la distancia de seguridad.

Esto ha llevado a que rostros conocidos se hayan animado a concienciar al resto de la sociedad sobre la importancia de llevar mascarilla. El presentador de Informativos Telecinco, David Cantero, ha querido dejar su granito de arena y ha compartido una imagen para concienciar de lo necesario que es su uso.