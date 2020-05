Las impactantes imágenes de cómo organizan a los niños en la reapertura de los colegios en Francia

Tras superar la primera oleada de la mayor crisis sanitaria del último siglo, los países poco a poco van volviendo hacia esa nueva normalidad que va a ser la protagonistas de los próximos meses.

Si en las últimas semanas la sociedad ya ha incorporado al día a día las mascarillas, los geles hidroalcólicos, los guantes o la distancia de seguridad, en las próximas va a tener que acostumbrarse a imágenes que contrastan con las que se daban antes de la llegad del coronavirus.

Este martes, Francia reabrió los colegios bajo estrictas medidas de seguridad. El país vecino, con casi 180.000 casos y 27.000 muertos, según los datos de la universidad Johns Hopkins publicados a última de este martes, daba un importante avance en la desescalada.

La vuelta de los más pequeños al colegio dejó imágenes impactantes, como las que hizo el periodista de la cadena francesa BFMTV, Lionel Top. Para cubrir ese primer día se desplazó a un colegio de la localidad de Tourcoing, a pocos kilómetros de la frontera con Bélgica.

En las fotos, que impactaron desde el primer momento, se observa como los profesores llevan mascarillas o los pupitres están separados con cintas en el suelo para mantener la distancia en las aulas. En el patio, hay marcas en el suelo de una cruces y están dibujados unos recuadros para saber el lugar que tiene que ocupar cada alumno.

Top explicó en su Twitter que “los niños juegan, bailan, saltan y ríen juntos ... pero desde los recuadros”. “Por lo que hemos visto, no lo ven como un castigo”, añadió. Sin embargo, recogió el testimonio general del profesorado y destacó la frase que le dijo uno de ellos: “Se me ha roto el corazón, no te lo puedes ni imaginar”.

