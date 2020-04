La impecable respuesta de Baldoví a quienes le llaman "camarero" por su 'look' en el Congreso

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado en un vídeo que, tras su intervención en el Congreso, “la derecha” está cargando contra él en redes sociales llamándole “camarero”, acusándole de ser “defensor de los payasos” y diciéndole que “parece de campo”.

“No me ofende. Al contrario, me siento muy orgulloso de que me comparen con todos estos trabajadores”, comienza diciendo Baldoví en un vídeo que ha publicado en Twitter en el que denuncia que esos calificativos que recibe denotan “el tufillo clasista que siempre tiene la derecha” y afirma que “delata muy claramente para quién trabajan”.