El nombre de Lilith Vestrynge, asesora de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia segunda del Gobierno de España, ha llegado este miércoles al trending topic después de conocerse que formará parte del equipo que encabeza el líder de Podemos a las primarias de Podemos para elegir a su lista de las elecciones de Madrid.

Ese grupo tendrá como número dos con la actual portavoz parlamentaria del partido, Isa Serra, como número tres con el coordinador regional de Podemos Jesús Santos, y como número cuatro con la exdiputada regional y actual directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno.

Luego van los actuales parlamentarios regionales Carolina Alonso, Jacinto Morano y Paloma García Villa. También figura el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Julio Rodríguez; y luego va Lilith Vestrynge, también hija del conocido político Jorge Vestrynge.

De inmediato, han sido muchos los que en las redes sociales se han lanzado a atacar a Iglesias y a la propia Vestrynge recurriendo incluso a gruesas referencias a la esfera privada de ambos. “Es la última en agarra la coleta del Gran Líder”, “Uy, que vuelve a azotar a la pelirroja” o “ella pasó la prueba del macho alfa” son algunos ejemplos.

Lilith Vestrynge ha publicado varios mensajes en los que muestra decenas de comentarios de ese tipo y ha lamentado: “Hoy algunas máquinas de generar bulos se han hecho eco de mi incorporación a la lista electoral de UP en Madrid adornando sus ‘noticias’ con mentiras y descalificaciones, por supuesto desde una posición machista y buscando la humillación”.

Vestrynge ha criticado que “cogen el CV entero de una mujer y lo reducen a cero”. “Haber tenido estas oportunidades académicas y laborales es un privilegio y no me hace mejor que nadie, pero es una vergüenza que a las mujeres nunca no se nos reconozca nada de lo que hacemos. Jamás pasaría con un hombre”, asegura.

“Intentan privarnos de la posibilidad de tener una biografía y una existencia propia. A su violencia política contra las mujeres responderemos sin miedo”, concluye.