La implacable respuesta de la chef Begoña Rodrigo a la cruel crítica que recibió sobre su restaurante en Google

Los comentarios de los clientes a restaurantes en plataformas como Google y Tripadvisor son positivos a la hora que el resto de usuarios se hagan una idea de qué se pueden encontrar en ese lugar.

Esto también ha provocado que, en ocasiones, los clientes sean extremadamente duros con los dueños de estos restaurantes y dejen críticas de lo más feroces. De hecho, algunos empresarios han amenazado con demandar a los autores de comentarios con acusaciones graves.

Esta vez le ha tocado el turno a la chef Begoña Rodrigo, ganadora de Top Chefy cocinera oficial, junto con Sergi Arola, de La última cena, el programa que emite Telecinco los viernes por la noche.

Rodrigo es la dueña de La Salita, un restaurante ubicado en Valencia y galardonado con una Estrella Michelín y dos Soles Repsol. Aún así, parece que este comensal no valora eso.

“La dueña es valenciana y dice que no todas las paellas llevan tomate. Las paellas llevan tomate siempre y no saber eso siendo valenciana dice mucho de su nivel en la cocina. Mejor le iría a Sálvame lamiendo todo a Jorge Javier”, le ha dicho un usuario a Begoña Rodrigo.

Un mensaje al que la propia chef ha querido responder personalmente: “Entiendo escribes esto porque quieres ofenderme, porque hay soportes como Google y Tripadvisor que han hecho mucho bien a la sociedad, ayudan a vomitar todas sus frustraciones y complejos a todos aquellos que no son capaces de gestionárselas, pero este post está escrito en el marco de un local en el que trabajan un montón de personas que no merecen tu falta de respeto”.

La cocinera ha afirmado que sus trabajadores “están muy por encima de alguien como tú”: “Deseo de corazón que escribir esto te haya generado una felicidad absoluta que te permita tener batería por lo menos una semana hasta que encuentres otra víctima en la que vomitar tu desprecio”.

Rodrigo ha terminado su exposición diciendo que sabe “perfectamente” que la paella DO (Denominación de Origen) lleva tomate: “Yo no lo uso porque no me gusta, ¿y qué?”.