La importante reflexión de la actriz Lucía Jiménez tras esta pregunta de su hija

“Una mujer que se quedará en la retina de nuestros hijos como algo hermoso y dejará atrás la tiranía que hemos vivido de mujeres esqueléticas y extremadamente delgadas que no son el reflejo de una sociedad real”, añade.

“Ayer paseando vi este anuncio en una marquesina de un autobús. Y me emocioné. Vi una mujer real, hermosa, relajada, anunciando ropa interior. Una mujer con curvas. Una mujer como tú y como yo”, señala en el pie de foto de la instantánea, en la que aparece una marquesina de un anuncio de ropa interior de la marca Intimissimi.

“Esto no es un anuncio es una realidad y quería compartirlo con vosotr@s. Algo está cambiando y me emociona profundamente”, detalla en la publicación, que acumula más de 1.150 me gusta en una hora.

La actriz repasa cuando conoció al director David Trueba, cuando grababa La buena vida (1996) con solo 16 años, y hablaron de las medidas de las modelos y actrices. “No sé por qué estábamos hablando de las medidas 90x60x90 y señaló mi cabeza y me dijo ‘tú eres una mujer 100x100x100’. Entonces, era una niña pero ahora entiendo tantas cosas... Ha llegado el momento!! Si estás de acuerdo compártelo”, concluye.