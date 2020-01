La impunidad de la mentira

Recuerdo la mentira como lo más grave de mi infancia. No importaba mucho cuántas cosas pudiera romper, cuántas clases me fumara o cuántas veces me llegara a pelear, porque para mi madre lo único que verdaderamente importaba era que dijera la verdad. Eso sí: decirla jamás me libró de ningún castigo. Que todo hay que decirlo.

Supongo que la gran mayoría de vosotros os criasteis de forma similar, porque asumo que para nuestros padres y abuelos la verdad era sinónimo de confianza. ¿Cómo nos podríamos fiar de nadie si todo el mundo miente? Y en mundo con menos posibilidades y quizás más apegado a ciertos valores, te la jugabas de verdad si se te ocurría mentir.

Todos mentimos. Claro que sí. Pero generalmente lo hacemos para evitar males mayores: lo que comúnmente se conoce como ‘mentira piadosa’, con su variedad de ‘verdad a medias’. Subterfugios para no enfrentar situaciones incómodas o soslayar explicaciones rocambolescas y tediosas. Y todos sabemos que eso no está bien.

Digamos que la mentira forma parte de nuestra naturaleza, de la condición humana, pero no por ello es excusable. Tan es así, que en determinados países como Estados Unidos puede llegar a ser incluso más grave que la misma falta que se pretende encubrir.