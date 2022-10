La inapelable respuesta de un diputado del PSOE a otro del PP que acusó al Gobierno de "adicto" en un debate sobre drogas

“Si alguien puede ser calificado como adicto es el Gobierno”, que “tiene adicción a falsear los presupuestos generales, adicción a generar pobreza y es adicto a no trabajar”, ha espetado el parlamentario popular.

Callejas ha adoptado este tono tras escuchar al Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. No contento con una primera mención, ha seguido añadiendo ‘adicciones’ en su crítica al Ejecutivo: ”También este Gobierno tiene adicción a la falta de inversión en lo que es necesario. Ustedes gastan mucho pero gastan mal, dado que cada vez son más las adicciones”.

Sin subir el tono ni recurrir a aspavientos, Viondi ha reprochado la actitud a Callejas. “El portavoz del PP me preocupa y lo tengo que decir porque si no me quedo vacío”.