La incógnita del tiempo en la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple alberga muchas más incógnitas que certezas. Todavía no se conoce su causa, ni se le ha encontrado un tratamiento curativo. Tampoco estamos seguros del peso que tienen los hábitos de nuestra vida, sumados a los cambios en determinados genes, en que se pueda desencadenar la enfermedad .

Tampoco sabemos por qué vamos perdiendo con el paso del tiempo la capacidad propia del sistema nervioso de reparar la vaina de mielina dañada. Este fenómeno se conoce como remielinización y ocurre de manera espontánea en los primeros años de enfermedad (https://www.nature.com/articles/nrd.2017.115). También se ven afectadas muchas más mujeres que hombres, pero no sabemos la razón.

La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple presentan brotes, es decir, momentos en los que aparecen nuevos síntomas o empeoran algunos previos, de los que se recuperan total o parcialmente. Con el tiempo, muchos evolucionan hacia una forma denominada “secundariamente progresiva”, en la que el incremento de la discapacidad es continuo (sin brotes) y en general sin recuperaciones funcionales. Otro momento crucial que permanece como incógnita, ya que no se sabe ni cuándo ni cómo ocurrirá, ni si tendrá lugar o no.

Adelantarse al tiempo

Si algo ha puesto de manifiesto la crisis que vivimos con la COVID-19 es que las personas que tienen una enfermedad no tienen tiempo que perder. Por ello debemos apoyar siempre la ciencia como motor de avance en positivo para resolver problemas, también los de salud, incluida la resolución de los numerosos enigmas de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple.

Resolverlos es cuestión de tiempo, pero también de inversión. Quien maneja nuestro dinero ya sabe que si no se invierte en ciencia, no hay futuro. O, mejor dicho, que se tardará más tiempo en alcanzarlo. Un derroche de tiempo que no podemos ni debemos permitirnos como sociedad.