La incómoda pregunta de Lorena García ('Espejo Público') sobre Sánchez y el rey que deja a Ábalos con cara de pocos amigos

En ese punto Ábalos, contenido, ha protestado porque muchas veces “se magnifican algunos detalles”, tras lo que ha puntualizado que “no es costumbre” de Sánchez llegar tarde: “Tendría alguna razón de peso, no lo dude”, ha sentenciado, sin querer entrar en más detalles.

Bloqueo político

En referencia al bloqueo político que vive España, Ábalos ha argumentado que “la alternativa al Gobierno de Podemos es la alternativa de un Gobierno del PSOE”, si bien actualmente “los perdedores no están asumiendo esa posición”.

“El mandato de las urnas es claro y no hay alternativa. La alternativa al PSOE pasa por PP, Cs, Vox, Podemos... y alguno más”, ha afirmado, antes de criticar con dureza la propuesta “poco seria” del PP de un candidato de consenso alternativo a Sánchez.

En referencia a las palabras de este miércoles de Sánchez, en las que no ocultaba su desconfianza hacia Unidas Podemos, Ábalos ha recordado que “ellos querían entrar en el Gobierno porque no se fiaban del PSOE. Desconfían hasta de nuestra propia naturaleza, de si somos o no de izquierdas. No hay ni voluntad de confiar”.

El ministro ha matizado también que ya se advirtió que julio era el momento y que no valían ensayos: “El resultado fue claro, porque fue delante de toda España”, ha reflexionado Ábalos, quien ha mostrado su preocupación por las palabras del dirigente de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien calificó este miércoles de “excusas” esa supuesta desconfianza de Sánchez hacia la formación morada.

“Ni siquiera teníamos mayoría junto a Podemos, si la hubiésemos tenido, a lo mejor el Gobierno podría haber hecho un esfuerzo, pero es que no lo teníamos”, ha asegurado, antes de matizar que “el margen es el compromiso de un programa político”: “Estamos ofreciendo una oferta programática que permita el apoyo por parte del Parlamento. Estamos planteando una agenda progresista”, ha argumentado.

Sobre el objetivo de las reuniones de Sánchez con distintos colectivos de la sociedad civil, Ábalos ha negado que se trate de una estrategia de campaña electoral, “cosas que en cualquier circunstancia es bueno hacerlo”.