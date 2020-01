La incómoda reacción de Mar Torres cuando le preguntan por Froilán: "No quiero hablar de eso"

Mar Torres, novia de Felipe Juan Froilán, continúa en ascenso con su carrera como influencer y prueba de ello es que ya acude a eventos como la la MBFWM, la gran pasarela de moda de España.

Los reporteros de la prensa del corazón quisieron hacerle algunas preguntas cuando llegó al front row de Custo Barcelona, pero Torres evidenció en todo momento su incomodidad con la situación.

La joven trató de no hacer declaraciones, pero ante las preguntas de los periodistas acabó respondiendo aunque visiblemente tensa. “Tengo mi gusto, me gusta llevar lo que yo quiero y depende. Veo algo y si me gusta me lo pongo”, acertó a decir.

Luego aseguró que quiere enfocar sus estudios a la moda y que “le gusta el tema de las flores”. No pudo elegir a ningún referente a la hora de vestir: “Llevo mi propio gusto”.

Ante la situación, la propia Mar Torres admitió que la prensa le pone “un poco nerviosa”. “La verdad es que se me da un poquito mal, pero bueno”, se excusó.

Por último, los reporteros quisieron saber cómo era su relación con el sobrino del rey Felipe VI pero la joven intentó zanjar la cuestión: “Quiero estar tranquila ahora. De verdad que no quiero hablar de eso. Quiero estar con esto. Estoy aquí con la moda”.