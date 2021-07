La indignación de Cristina Pardo tras el macrobrote en Mallorca: con seis palabras lo dice todo

El gran momento en El Hormiguero de este jueves ha sido, sin duda, la aparición de Pablo Díaz, el concursante de Pasapalabra que ha ganado, por fin, el bote de 1.828.000 euros. Tras la entrevista, si embargo, ha llegado la tertulia política, donde Cristina Pardo ha dejado bien clara su opinión tras el macrobrote de Mallorca.

El presentador del formato de Antena 3, Pablo Motos, daba paso al tema advirtiendo sobre la opinión de Cristina Pardo. “A tí te tiene calientes esto”, ha comentado ante la confirmación de la periodista, que ha señalado que hay varias cosas que le parecen que “son surrealistas”. Además, ha resaltado que “la incidencia en España está subiendo muy rápido, y sobre todo entre los jóvenes”.

Pardo ha afirmado que “está claro que algo se ha hecho mal”, en la manera en que se “han enfocado los viajes y el ocio nocturno en ese lugar cuando todavía la pandemia no ha terminado”.

“Insisto no hablo de todos los jóvenes, me refiero a ellos. Basándome en lo que les he oído a ellos que dicen que es que han tenido un año muy duro, que si los exámenes, que si tenían ganas de fiesta”, ha explicado. “Sinceramente, todos tenemos ganas de fiesta. Yo sé que ellos han hecho un esfuerzo muy grande, igual que muchos sectores de la población, y creo que no es argumento suficiente para irte de fiesta en las condiciones que te de la gana como si no hubiera pandemia”, ha sentenciado.