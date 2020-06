La indignación de Cristóbal Soria por lo que le ha ocurrido en el AVE: “Que alguien pare esto”

Cristóbal Soria es uno de los tertulianos más conocidos de El Chiringuito, el programa deportivo de Josep Pedrerol en Mega.

El exdelegado del Sevilla está dando que hablar en Twitter después de la publicación de un vídeo desde el AVE criticando las condiciones en las que está viajando días después del fin del estado de alarma.

Soria se ha paseado por los pasillos del AVE mostrando que el tren estaba con la ocupación normal. Prácticamente lleno.

“Increíble. Esto es el Ave Madrid-Sevilla. Hacinados todos como si no hubiese pasado absolutamente nada, pero después no dejan que vayan los niños al colegio, las universidades tampoco, el fútbol por supuesto, los cines, los teatros. No entiendo absolutamente nada. A ver si alguien, por favor, nos lo puede explicar. Por dios que no se nos vaya a ir de las manos esto otra vez”, ha señalado en el vídeo el tertuliano.

“Qué miedo...!!! Las condiciones en las que viajamos en AVE en estos momentos no se ajustan ni de lejos a los protocolos sanitarios mínimos de seguridad...que alguien pare esto por favor...!!!”, ha escrito en Twitter.