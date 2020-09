La indignación de Susanna Griso en 'Espejo Público': "Me da mucha rabia"

Susanna Griso y su equipo han abordado este miércoles en Espejo Público el caso de una mujer llamada Carmen que ha sido víctima de una terrible estafa.

La usuaria recibió un mensaje en Instagram de parte de un hombre que se hizo pasar por un distribuidor de préstamos y que le ofreció un crédito al 2% de interés.

Carmen pidió un préstamo de 3.000 euros que nunca vio materializado en su cuenta corriente. La persona que contactó con ella le garantizó que todo era legal y que se haría a través de notario. Pero no fue así.

“Soy un hombre de confianza. Confía en mí. No te decepcionaré”, finaliza el mensaje de un hombre que se hace llamar Antonio. La usuaria ha revelado que al no tener ni contrato, ni subsidio ni ingresos no pudo pedir el dinero por otra vía más convencional.

La mujer aceptó las condiciones y el presunto estafador le pidió 185 euros para cubrir los gastos de notaría. Después de hacer el ingreso el hombre desapareció y nunca más se supo. Obviamente, Carmen nunca vio un euro de los 3.000 que iba a recibir.

Tras informar de este lamentable suceso, Susanna Griso no ha podido evitar mostrar su cabreo por la situación que ha tenido que vivir Carmen.

“Me da mucha rabia que haya tanta gente con tan pocos escrúpulos, tanto malnacido suelto que se aprovecha de gente como Carmen, que necesita ese crédito rápido porque deduzco intentó conseguir ese dinero por otras vías pero no lo consiguió”, ha lamentado la presentadora de Espejo Público.

Griso ha agradecido a Carmen que haya puesto el asunto en manos de los Mossos de escuadra. La mujer ha contado que no tiene familia, que tiene un bebé y que esos 185 euros era lo único que le quedaba en casa.