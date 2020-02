La indignante situación que vivió un activista gitano tras sufrir un robo en su coche

Conversación con la revisora en la estación de tren:

- Yo: perdone en la estación no tenían tickets y me dijeron q lo comprara aquí.

- Rev: PUES HAS HECHO MUY MAL.

- Yo: vaya, lo siento, me lo dijeron.

- Rev: MIRA, YO NO SE COMO SE HARÁN LAS COSAS EN TU PAÍS...

-Yo: ¿Canarias?..