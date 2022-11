La inesperada alusión que una magistrada del Constitucional hace sobre Joaquín Sabina

“Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos. Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente, y las del siglo XXI que avanzan son el feminismo y la lucha LGTBI”, afirmó el cantante, que está promocionando un documental sobre su vida llamado Sintiéndolo mucho que ha dirigido Fernando León de Aranoa .

Balaguer ha hablado de la elección de algunos magistrados y ha dicho de sí misma que es “una persona de izquierdas”: ”Y me conceptualizo muy de izquierdas, no como Joaquín Sabina que está al albur de que de repente si la gente es de izquierdas yo también, oiga no. ¿Usted es de izquierdas o no es de izquierdas?. Pues yo lo soy pero lo soy y tengo una gran amistad con las personas que hay allí, con todas las compañeras porque respeto que ellos sean de derechas porque si no ¿cómo va a ser posible la convivencia?”.