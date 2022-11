La inesperada condición de la mujer de Alguacil para poder renovar su contrato con la Real Sociedad

Imanol Alguacil. Fran Santiago via Getty Images

Imanol Alguacil se queda al frente del banquillo de la Real Sociedad hasta 2025. El entrenador vasco ha reconocido este lunes que “en ningún momento” se le pasó por la cabeza no renovar, en un día “especial” por ampliar su vínculo con le conjunto vasco hasta 2025 y en el que celebró penar que quieren “más”, lo que le hace estar “con mucha más fuerza e ilusión”. Sin embargo, ha ironizado en rueda de prensa con la condición que le puso su mujer.

“No temí que la renovación no llegara. El club tiene claro lo que quiero y yo también. Es vital que yo me sienta tranquilo, y ahora me siento tranquilo porque me siento valorado. El club valora otras cosas además de los resultados. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza que no esté aquí renovando por dos años. Podrían ser por tres o por cuatro si fuera por el club”, relató el técnico en rueda de prensa.

Publicidad

La Real Sociedad anunció este lunes que había llegado a un acuerdo para renovar el contrato del técnico ‘txuri-urdin’ hasta el 30 de junio de 2025, un premio para el guipuzcoano por su trabajo desde que asumió el cargo en el mes de diciembre de 2018.

“Es un día especial por la trayectoria y por el momento en el que estamos. Gracias a la gran plantilla que tengo, seguramente es mérito del trabajo y la gran plantilla que tenemos. Espero que no sea la última vez que podamos estar aquí por una renovación”, señaló sobre el acuerdo alcanzado.

Así, Alguacil se mostró “agradecido y emocionado” ante los medios. “No puedo estar en mejor sitio que en la Real. Estamos pensando en que queremos más, y eso me hace estar con mucha más fuerza e ilusión”, agregó.

Publicidad

“Me quedan muchas cosas en la Real, sobre todo volver a ganar otro título con la afición. Cuando un club no está habituado a ganar, puede tener la tendencia de relajarse, pero hemos demostrado lo contrario, cada vez vamos a más. Somos humildes, pero muy ambiciosos”, recalcó sobre su futuro en el equipo vasco.

Y es que el técnico insistió en que, además de esa ambición, el club tiene “capacidad” para alcanzar y superar los objetivos. “He hecho historia como entrenador, pero eso ya está hecho. Quiero seguir escalando posiciones -en la lista de entrenadores con más partidos en el banquillo de la Real-, tengo que seguir trabajando y mejorando, con humildad, ambición y trabajo”, manifestó el técnico, con 158 encuentros en el banquillo.

“Haber sido canterano, ser entrenador de la cantera, estar en tu ciudad, tu club, te hace saber la responsabilidad que conlleva este cargo. Es verdad que te puede llegar a consumir algo más, pero desde que me hice cargo del primer equipo todo ha sido muy sencillo. Yo le doy mucha importancia a estar tranquilo, y eso me lo trasmite todo el mundo. Responsabilidad sí, pero la justa. Nos están mirando de otra manera después de competir en Europa por tercer año consecutivo”, comentó, antes de bromear afirmando que no sabía ni lo que había “firmado”.

🗣 Imanol: “El cariño de la afición es mucho más grande que cualquier victoria. Eso es lo que me hace sentir más orgulloso. Solo tengo palabras de agradecimiento”.#Imanol2025 | #AurreraReala pic.twitter.com/L4oDff0JE9 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 14, 2022

“La única cláusula que he tenido que pelear es la de mi mujer, que me dijo que coma en casa los días que n tengamos partido entre semana”, ironizó.

Publicidad