La tonadillera leyó este martes una carta escrita por el capitán Morgan en la que le agradecía su paso por el reality: “Este tiempo te ha hecho crecer, pero también te has dejado la piel y has llegado a perder 9′5 kilos reflejo de tu esfuerzo. Es el momento de empezar una nueva vida”.

Visiblemente emocionada, Pantoja pudo mirarse en un espejo tras su paso por Supervivientes. Sorprendida y casi con lágrimas en los ojos, solo pudo soltar un “qué delgada”, antes de quitarse el vestido para observarse más detenidamente.

“Uy Dios cómo me he quedado. He perdido todo, me encanta mi nueva imagen”, comentó nada más quedarse en bañador. Y la tonadillera, ya con una sonrisa en la cara, concretó un poco más: “He perdido culo, pero ya lo echaré. Me da igual”.

“Son muchos kilos, aunque es verdad que no llegué muy gorda. Sí que me veo la cara muy pequeña, muy huesuda, pero creía que me había estropeado mucho más. Mi cutis está bien, todo bien”concluyó.