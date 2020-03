La inflamación intestinal podría promover el párkinson

Pornpak Khunatorn via Getty Images

El párkinson: una enfermedad cada vez más frecuente

El párkinson es una enfermedad cuyo riesgo aumenta al envejecer. En particular, se asocia con la degeneración de las neuronas que producen dopamina en algunas específicas del cerebro como la denominada substantia nigra. La dopamina es una molécula que utilizan las neuronas entre otros para coordinar los movimientos voluntarios. La degeneración de las neuronas productoras de dopamina provoca los síntomas típicos del párkinson, como son los temblores, la dificultad en la marcha y la debilidad muscular progresiva, entre otros factores.

El párkinson es cada vez más frecuente. No cabe duda que con la mayor esperanza de vida, aumentan las posibilidades de padecer esta enfermedad. No obstante, el incremento de las personas que padecen párkinson se ha duplicado en 15 años desde 1990, y es también más frecuente en personas por debajo de los 50 años. Se ha convertido en una pandemia.

Las infecciones intestinales: protagonistas de la neurodegeneración

Sin embargo, los investigadores quisieron ir más lejos sobre otras posibles causas de esta patología. Para ello, provocaron en ratones experimentales que no expresaban Pink1 y Parkin infecciones intestinales. Los resultados indicaron que los ratones desarrollaban al envejecer síntomas de párkinson como consecuencia de la alteración intestinal. Estos datos demostraban la relevancia de las infecciones intestinales en el riesgo de párkinson.

El párkinson guarda todavía secretos

El estreñimiento es muy común en los antecedentes del párkinson

Un síntoma que ha recibido una particular atención es el incremento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, es decir, de la barrera que tenemos en el intestino para el transporte de nutrientes y otras sustancias al interior de la sangre. También los problemas de motilidad del intestino que pueden generar estreñimiento o todo lo contrario. Los movimientos intestinales no se regulan directamente por el cerebro, sino por el sistema nervioso entérico que el propio intestino posee para su regulación. Sin embargo, todavía no está claro si el cerebro participaría en los problemas que se generan en el intestino a los enfermos de párkinson. Lo que sí parece cada vez más evidente, es que los problemas de estreñimiento e intestino perezoso puede ser una de las manifestaciones tempranas común en los enfermos de párkinson. Algunos estudios han demostrado que el estreñimiento se manifiesta en una gran mayoría de los enfermos entre 15 y 24 años antes de que padezcan párkinson.