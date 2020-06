La 'influencer' María Pombo anuncia que está embarazada: "Llegas para alegrarnos la vida"

NurPhoto via Getty Images

Alegría en casa de los Pombo. La influencerMaría Pombo ha anunciado que espera un hijo junto a su marido, el joven empresario Pablo Castellano. La joven de 25 años lo ha anunciado con un vídeo en su cuenta de Instagram, en el que ha compartido unas imágenes de ella de niña en las que su padre, en una voz en off, recordaba que Pombo siempre ha querido ser madre.

Tras esto, ha publicado una serie de imágenes de sus ecografías y de ella y Castellano con los resultados del test de embarazo.

“Llegas para alegrarnos la vida👼🏼Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos ✨👼🏼”, ha escrito junto al vídeo.